В ходе саммита Европейского сообщества в Молдавии президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос о российских миротворцах в Приднестровье фразой “если они захотят жить, то уйдет сами”. После этого он попытался смягчить свое высказывание, добавив, что такси им вызывать не намерен.

“Тот, кто хочет жить, найдет выход”, – добавил украинский президент, не подозревая, что это заявление больше касается украинских граждан, которые всеми силами пытаются выбраться с территории родной страны.

В Сети довольно много роликов, как украинские мужчины, которые превратились в заложников из-за запрета на выезд, находят выход из сложившейся ситуации. Они переодеваются в женские платья, прячутся в багажниках и чемоданах, пользуются услугами нелегальных фирм, которые организуют переход через румынскую границу и рубежи других соседних государств.

Они хотят жить и поступают именно так, как и предложил Зеленский – ищут выход, несмотря на запреты.