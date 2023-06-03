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В Сети опубликованы кадры с боевиками так называемого РДК (“Русский добровольческий корпус” – террористическая организация, запрещенная в России), уничтоженными при попытке вторжения в Белгородскую область.

Уточняется, что прорыв боевики пытались осуществить 1 июня неподалеку от населенного пункта Новая Таволжанка. Не менее 15 ренегатов забрели на минное поле, где и подорвались. Уцелевших уничтожили российские пограничники.

Всего в попытке нападения на территорию России участвовало около 70 боевиков, среди которых были как предатели, так и националисты из ВСУ. Они использовали советскую и американскую технику – 7 пикапов, автомобиль КАМАЗ, пять танков и четыре бронеавтомобиля. Российская артиллерия при поддержке авиации пресекла вторжение в Белгородскую область.

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