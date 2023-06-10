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В Сети появилось видео инцидента в Одессе, в котором зенитная ракета упала прямо на многоэтажный дом. В результате погибло два человека, еще десять жильцов получили ранения разной степени тяжести.

Украинские власти сперва заявили, что в дом попал дрон-камикадзе “Герань”, затем изменили версию и сообщили, что беспилотник был сбит, а его обломки попали по многоэтажке. Однако видео все проясняет.

На кадрах видно, что из района, в котором поврежден дом, стартует зенитная ракета, пытающаяся сбить беспилотный аппарат. По неизвестным пока причинам она сразу же после взлета падает и раздается сильный взрыв. Позже жители Одессы расскажут, что у некоторых вылетели окна из-за взрывной волны.

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