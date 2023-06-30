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Отчим девочки, которая на Первом канале подала сигнал о помощи, передал порталу Gazeta.ru видеозаписи домашнего насилия в семье. Также он заявил, что мать постоянно оказывает на дочь психологическое воздействий и бьет ее.

На кадрах записи видно, как его бывшая супруга кричит на дочь с использованием нецензурной лексики, а затем отталкивает ее. Отчим отмечает, что врач-психиатр о матери высказался как о человеке, который с детьми ведет себя жестоко, неадекватно и чрезвычайно агрессивно.

По мнению мужчины, девочек хотят настроить против их отцов. Перед программой их скорее всего запугали, создали соответствующий настрой, поэтому в эфире старшая сестра улыбается и говорит, что любит маму. Однако в этот момент за спиной младшей она показывает жест, являющийся сигналом о помощи.

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