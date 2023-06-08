ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

У линии соприкосновения дрон-камикадзе “Ланцет” уничтожил немецкий зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLM. Это первый такой ЗРК на счету ВС РФ, сообщает “Российская газета” со ссылкой на ряд телеграм-каналов.

Беспилотник нанес удар прямо по локатору радиолокационной станции TRML-4D, которая входит в состав немецкого комплекса. Это многофункциональная РЛС, способная обнаруживать любые воздушные цели и брать их на сопровождение. Ее уничтожение делает весь ЗРК абсолютно бесполезным.

“Десантура, вы лучшие!”, – восхищенно пишет один из телеграм-каналов.

Уничтожение немецкого комплекса является значимым достижением. Это на данный момент самая крупная добыча российского дрона-камикадзе “Ланцет”, который в ходе специальной военной операции уничтожил уже несколько сотен целей. ЗРК IRIS-T стоит 12,3 миллиарда рублей, в то время как стоимость барражирующего боеприпаса составляет всего 1 миллион.

Вам может понравиться

Ольшанский: Зеленский ударами по Каховской ГЭС сорвал контрнаступление ВСУ

Запад традиционно молчит после разрушения Киевом Каховской ГЭС, так как не хочет обвинять ВСУ в военных преступлениях. Между тем, удар по электростанции является серьезным террористическим актом, который будет иметь серьезные

Военный эксперт Баранец: ВСУ стали применять американскую тактику

Создание и использование Украиной огромного количества диверсионно-разведывательных групп – это следствие применения американской тактики ведения боевых действий. Ее ВС США и НАТО активно использовали в Ираке, Афганистане и других странах,

СМИ массово сообщают о ситуации в Берховке, однако комментариев от Москвы и Киева не поступало

СМИ активно сообщают о ситуации в населенном пункте Берховка, расположенном севернее Артемовска (Бахмута), куда были отведены российские войска. Появились массовые сообщения, что украинские подразделения вошли в населенный пункт. Данная информация