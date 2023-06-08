У линии соприкосновения дрон-камикадзе “Ланцет” уничтожил немецкий зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLM. Это первый такой ЗРК на счету ВС РФ, сообщает “Российская газета” со ссылкой на ряд телеграм-каналов.

Беспилотник нанес удар прямо по локатору радиолокационной станции TRML-4D, которая входит в состав немецкого комплекса. Это многофункциональная РЛС, способная обнаруживать любые воздушные цели и брать их на сопровождение. Ее уничтожение делает весь ЗРК абсолютно бесполезным.

“Десантура, вы лучшие!”, – восхищенно пишет один из телеграм-каналов.

Уничтожение немецкого комплекса является значимым достижением. Это на данный момент самая крупная добыча российского дрона-камикадзе “Ланцет”, который в ходе специальной военной операции уничтожил уже несколько сотен целей. ЗРК IRIS-T стоит 12,3 миллиарда рублей, в то время как стоимость барражирующего боеприпаса составляет всего 1 миллион.