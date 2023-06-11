В ночь на 6 июня произошло разрушение Каховской ГЭС, расположенной в Херсонской области. В результате вода затопила многие населенные пункты левобережья и часть правобережья Херсонщины. В Сети появились снимки того, как сейчас выглядит гидроэлектростанция.

На фотографиях можно увидеть, что основные здания Каховской ГЭС были серьезно повреждены. Снимки были опубликованы в местных сообществах в социальных сетях. Пользователи оставили под фото комментарии, согласно которым данные кадры были сделаны 10 июня.

Эксперты считают, что после подобных разрушений станция не подлежит восстановлению. Ее необходимо заново строить. А это требует не только значительных финансовых вложений, но и несколько лет строительства. По словам мэра Новой Каховки Владимира Леонтьева, ущерб, нанесенный в результате разрушения Каховской ГЭС, «не просто серьезен, он трагичен». Возможно ли дальнейшее разрушение сооружений, сложно сейчас предугадать, но эксперты не исключают и подобной ситуации.