Телеканал NBC сообщил, что пропажа туристического батискафа компании OceanGate Expedition может быть связана с тем, что аппарат не прошел достаточное количество тестов на безопасность. Предполагается, что батискаф мог повредиться в результате погружение на большую глубину. Об этом рассказал бывший сотрудник компании, пилот Дэвид Лохридж.

Отмечается, что руководство компании уволило Лохриджа из-за того, что он заявлял начальству о небезопасности батискафов «Титан». По его словам, аппарат не прошел всех необходимых тестов, чтобы можно было уверенно утверждать о его способности погружаться на глубину 4 тысяч метров. Дэвид Лохридж был уволен после того, как он заявил руководителям компании, что данный аппарат будет подвергать клиентов опасности.

По его словам, компания OceanGate Expedition также отказалась устанавливать дополнительный иллюминатор, который дал бы возможность безопасного использования на большой глубине.

Напомним, что 18 июня стало известно о пропаже туристического глубоководного аппарата «Титан» в Атлантическом океане. Официальное заявление о потери связи с батискафом компанией OceanGate Expedition было сделано 19 июня. Известно, что в батискафе находилось пять человек: пилот, гид и трое туристов. Связь с аппаратом пропала менее чем через 2 часа после его погружения.