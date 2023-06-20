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Телеканал Sky News сообщил информацию, что пропавший в Атлантическом океане подводный аппарат подал «сигнал бедствия». Такое заявление было сделано океанологом Саймоном Боксаллом из Университета Саутгемптона.

По словам ученого, источник, который он не назвал, сообщил, что с пропавшего батискафа был передан «сигнал бедствия». Он подчеркнул, что неизвестно переданный аварийный сигнал был сгенерирован экипажем или же судно передало его в автоматическом режиме. Саймон Боксалл заявил, что ему не известно, когда именно был передан данный сигнал батискафом. Возможно, глубоководный аппарат уже потерян.

Напомним, что 18 июня началась спасательная операция по поиску туристического батискафа. По непроверенной информации, подводное судно направилось на исследование останков затонувшего в 1912 году британского трансатлантического пассажирского парохода «Титаник». Батискаф принадлежит компании OceanGate Expedition, которая осуществляла подводные экскурсии для туристов в местонахождение обломков «Титаника». Отмечается, что стоимость 7-дневного подводного тура составляет 250 тысяч долларов.

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