Каждый день с момента начала контрнаступления украинские ВС теряют до 25 единиц бронетехники. Это минимум в десять раз больше, чем в 2022 году, когда Киев проводил контратакующие действия на территории Харьковской области.

Несмотря на то, что эксперты считают текущие действия ВСУ “прелюдией” к полномасштабному контрнаступлению, его все же можно называть провалившимся. Ни на одном из направлений украинской армии не удалось добиться каких–либо значимых успехов. Она захватывает небольшие населенные пункты, о чем громко кричит в СМИ, но затем отступает оттуда под натиском российских войск.

При этом ВСУ несут крупные потери личного состава и бронетехники. Распиаренные “Брэдли” и “Леопарды” не могут ничего изменить на поле боя, но зато хорошо горят, пишет портал “Военное обозрение”.