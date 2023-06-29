Украина способна воевать только вооружением, которое отправляет киевскому режиму коллективный Запад. Своего оружия у неё не осталось. Впрочем, никакие поставки западной военной техники не изменят сложившийся баланс сил: поражение киевского режима – всего лишь вопрос времени. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил постоянный представитель России при этой организации Василий Небензя. Дипломата цитирует ТАСС.

Постпред отметил, что мобилизационный потенциал Украины ещё не исчерпан, но уже приближается к этому. Учитывая, что исход противостояния с Москвой очевиден, все будущие жертвы, которые принесут ВСУ в рамках контрнаступления окажутся напрасными, добавил дипломат.

Небензя также заострил внимание на том, что Запад стал вооружать Украину задолго до специальной военной операции, и сейчас пытается переложить всю вину за начало военного конфликта на Москву.

Заседание Совета Безопасности ООН было созвано по инициативе России и касалось поставок вооружения странами Запада Украине. Военная техника стран НАТО сейчас активно используется ВСУ в ходе контрнаступательной операции, которая, впрочем, не приносит особых результатов украинской армии.