ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украина способна воевать только вооружением, которое отправляет киевскому режиму коллективный Запад. Своего оружия у неё не осталось. Впрочем, никакие поставки западной военной техники не изменят сложившийся баланс сил: поражение киевского режима – всего лишь вопрос времени. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил постоянный представитель России при этой организации Василий Небензя. Дипломата цитирует ТАСС.

Постпред отметил, что мобилизационный потенциал Украины ещё не исчерпан, но уже приближается к этому. Учитывая, что исход противостояния с Москвой очевиден, все будущие жертвы, которые принесут ВСУ в рамках контрнаступления окажутся напрасными, добавил дипломат.

Небензя также заострил внимание на том, что Запад стал вооружать Украину задолго до специальной военной операции, и сейчас пытается переложить всю вину за начало военного конфликта на Москву.

Заседание Совета Безопасности ООН было созвано по инициативе России и касалось поставок вооружения странами Запада Украине. Военная техника стран НАТО сейчас активно используется ВСУ в ходе контрнаступательной операции, которая, впрочем, не приносит особых результатов украинской армии.

Вам может понравиться

В Забайкалье пьяный отчим изнасиловал и попытался закопать заживо 16-летнюю девочку

45-летний житель населенного пункта Харагун в Забайкальском крае избил и изнасиловал свою 16-летнюю падчерицу. Девушка сопротивлялась до последнего, но когда она потеряла сознание от сильных побоев, насильник все же надругался

Экипаж российского танка уничтожил БМП Bradley, находившуюся от него в 9,5 километрах

Российские танкисты демонстрируют отличную подготовку и мастерство на линии фронта. Минобороны РФ опубликовало видео и рассказало об экипаже танка Т-80БВМ, который подбил боевую машину пехоты Bradley на расстоянии 9,5 километров.

Военный эксперт Дандыкин заметил признаки перехода ВСУ от наступления к обороне

Украинская армия принялась за сооружение фортификационных сооружений. Это верный признак перехода ВСУ от наступления к обороне. Такую точку зрения высказал военный эксперт Василий Дандыкин в интервью “Известиям”. По словам специалиста,