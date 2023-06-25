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На Украине обиделись на заявление Биньямина Нетаньяху о возможности попадания западного оружия в руки Ирана и обвинили Израиль “в тесном сотрудничестве с Россией”.

Посольство Украины в Израиле заявило, что на это указывает “целый ряд противоречивых событий”. К ним отнесли визит в Киев главы МИД Эля Коэна, который назвали “бесплодным”, так как ничего выпросить не удалось. Кроме того, заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху указывают на нейтральную позиции страны, которую на Украине воспринимают как “сотрудничество с Россией”.

Завершается заявление украинского посольства традиционным требованиям начать поставки оружия в Киев, изменив “пророссийскую” позицию.

Напомним, ранее Нетаньяху заявил, что оружие, отправляемое на Украину западными странами, уже встречается у границ Израиля. Дальше этот процесс может приобрести лавинообразный характер.

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