На Украине обиделись на заявление Биньямина Нетаньяху о возможности попадания западного оружия в руки Ирана и обвинили Израиль “в тесном сотрудничестве с Россией”.

Посольство Украины в Израиле заявило, что на это указывает “целый ряд противоречивых событий”. К ним отнесли визит в Киев главы МИД Эля Коэна, который назвали “бесплодным”, так как ничего выпросить не удалось. Кроме того, заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху указывают на нейтральную позиции страны, которую на Украине воспринимают как “сотрудничество с Россией”.

Завершается заявление украинского посольства традиционным требованиям начать поставки оружия в Киев, изменив “пророссийскую” позицию.

Напомним, ранее Нетаньяху заявил, что оружие, отправляемое на Украину западными странами, уже встречается у границ Израиля. Дальше этот процесс может приобрести лавинообразный характер.