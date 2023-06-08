Первые фото и видеоматериалы с кадрами удара по объектам в Луганске начали появляться в Сети. На текущий момент уже известно, что вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Луганскому тепловозостроительному заводу «Лугансктепловоз», расположенному в городской промышленной зоне.

Эксперты предполагают, что украинские боевики использовали для нанесения удара по Луганску британские крылатые ракеты Storm Shadow. При этом киевский режим переоборудовал советские фронтовые бомбардировщики Су-24, чтобы иметь возможность запускать натовские ракеты.

Напомним, что украинские подразделения из так называемой «Гвардии наступления» перешли в масштабное контрнаступление на Запорожском направлении. При этом в Сети уже появились кадры с разгромленными колоннами украинской бронетехники, в том числе и с немецкими танками Leopard. Также во время контрнаступления украинские боевики использовали и военную технику американского и французского производства.