О провальном начале украинского контрнаступления на Запорожском направлении активно пишут ведущие западные средства массовой информации. Иностранные эксперты отмечают, что российские бойцы с легкостью уничтожают самую современную натовскую бронетехнику. Речь идет об уничтоженных в окрестностях населенного пункта Орехово немецких танков Leopard 2A6.

Как следует из материала ArmyRecognition, западные танки были уничтожены российскими боеприпасами даже несмотря на дополнительное бронирование и противоосколочные накладки. При этом более старые модели западных танков и вовсе оказались неприспособленными к ведению активных боевых действий на передовой.

Уничтожение немецких танков современной модификации Leopard 2A6 было подтверждено также экспертами из западных групп Oryx и Ukraine Weapons Tracker. Напомним, что по официальным данным, Германия отправила киевскому режиму 18 танков Leopard 2A6 из резервов собственной армии, а также более 30 танков Leopard более поздних модификаций.