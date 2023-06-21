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70 процентов наступательных войск украинская армия ещё не развернула. Они не были использованы во время контрнаступления. В нём было задействовано лишь 30 процентов бригад из резерва ВСУ. Такие данные привёл бывший президент Украины Пётр Порошенко в беседе с телеканалом Sky News – пишут “Известия”.

Впрочем, Порошенко не уточнил, когда оставшиеся наступательные силы украинской армии отправят в бой.

Бывший глава государства также дал оценку действиям российских войск в зоне СВО. По его словам, ВС РФ показали хорошую подготовку во время украинского “контрнаступа”. Порошенко предположил, что за 15 месяцев проведения специальной военной операции российские войска получили уникальный боевой опыт, который и позволяет им действовать эффективно.

Контрнаступление ВСУ стартовало в начале июня. Впрочем, никаких особых успехов украинская армия не добилась, а лишь понесла серьёзные потери. То, что наступательная операция столкнулась с трудностями, уже признали на украинской стороне. В частности, президент Владимир Зеленский рассказал, что продвижение ВСУ идёт “медленнее, чем ожидалось”.

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