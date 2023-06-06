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Благодаря Минским соглашениям Украина выиграла время и смогла запастись вооружением, найти союзников и создать армию. Об этом в интервью газете Corriere della Sera рассказал экс-президент Украины Пётр Порошенко. Его цитирует ТАСС.

Бывший глава государства рассказал, что как только соглашения в Минске с Россией были подписаны, он тут же пригласил инструкторов из НАТО и начал закупать вооружение и технику. Таким образом, за несколько лет удалось “построить армию в 150 тысяч человек”, рассказал Порошенко.

Бывший президент также выразил мнение, что никакие гарантии не смогут по-настоящему обезопасить Украину. Единственное, что может это сделать, – полноценное членство страны в НАТО.

По мнению Порошенко, действующий конфликт с Москвой может закончиться для Киева тремя сценариями: либо полной победой, либо “израильским вариантом”, где у границ постоянно находится неприятель, либо “афганским вариантом”, при котором союзники могут бросить Киев на произвол судьбы.

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