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Заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможность “лишить жизненных сил” российского коллегу Владимира Путина, если РФ применит ядерное оружие, вызвало волну критики. В социальных сетях пользователи написали, что уровень украинского лидера не позволяет ему делать заявления от лица всей планеты.

“Президент Украины живет в мире грез”, – цитирует одного из комментаторов РИА Новости.

Другой с иронией заметил, что Зеленский продолжает читать лекции другим странам и учить их, как именно нужно жить и какую проводить личную политику.

“Если Зеленский думает, что США и НАТО его послушают, то он сильно ошибается. Иначе наступит Армагеддон”, – написал еще один читатель.

Также многие указали Зеленскому на его желание спровоцировать ядерный конфликт и тем самым уничтожить миллиарды людей. Напомним, РФ постоянно заявляет, что ядерное оружие является инструментом сдерживания противника и не предназначено для использования в целях агрессии.

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