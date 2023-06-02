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Как сообщает РИА Новости, пользователи популярной соцсети Twitter (заблокирован в РФ) после очередных опубликованных кадров с падением Джо Байдена, обратили внимание на странную обувь американского президента.

Активной темой обсуждения среди пользователей вышеупомянутой соцсети стали туфли лидера США. Отмечается, что на кадрах с очередным конфузом Байдена, многие пользователи увидели вырезы на каблуках его обуви.

По мнению одного из комментаторов, такой каблук является специальным ортопедическим и предназначен, чтобы человек мог удерживать равновесие во время ходьбы. Другие комментаторы написали, что в каблуки вставлены специальные магниты, удерживающие американского президента в вертикальном положении.

Также пользователи обратили внимание, что на кадрах был слышен смех окружающих после того, как Байден упал. «Мне нравится, что секретная служба посмеялась над американским клоуном», – написал один из комментаторов.

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