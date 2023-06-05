ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Официальную Варшаву совершенно не впечатлили “подвиги” Польского добровольческого корпуса, который на видео из Белгородской области заявил об участии в диверсиях украинской армии и так называемого РДК (запрещенная в России террористическая организация), пишет издание “Аргументы и Факты”.

Напомним, на видео поляки с энтузиазмом подтверждают, что они принимают участие в атаках на Белгородскую область. Их хвастовство и стремление удовлетворить собственные амбиции ломают все планы Главного управления разведки Украины, которое хотело списать свои террористические акции на “русских партизан-добровольцев”.

Новоявленные “власовцы” попытались было рассказать, что поляки в боях не участвуют, а лишь выполняют вспомогательные функции, но тем подобные заявления совсем не понравились.

“Все задают нам один вопрос, принимали ли мы участие в операции в Белгородской области… Ответ однозначный, конечно да!”, – заявили представители Польского добровольческого корпуса в своем телеграм-канале.

Польша, разумеется, вряд ли станет осуждать своих наемников или порицать их. Однако на официальном уровне она от них уже открестилась. Так, пресс-секретарь министра-координатора спецслужб страны Станислав Жарин предупредил, что действия боевиков не стоит ассоциировать с властями страны. Подобное заявление читалось заранее, так как наемники с флагом Польши на территории России – это фактически вмешательство в конфликт на уровне государства. Варшава предпримет все возможные шаги, чтобы хоть как-то сгладить столь жесткую формулировку.

Вам может понравиться

Военные ВСУ испытали «афганские» вертолеты Ми-17

На вооружении ВС РФ появились вертолеты Ми-17, которые Соединенные Штаты закупили у России для Афганистана, но так и не были туда отправлены, сообщает “Военное обозрение”. Точно известно лишь о нескольких

Блогерша с тату по всему телу показала старые фотоснимки с чистой кожей

В своем Instagram-аккаунте (соцсеть признана иноагентом и запрещена в России), блогерша из Финляндии, Сара Пунто, известная своими татуировками на всем теле, поделилась старыми фотографиями с ее чистой кожей. Она опубликовала

RV: События 4 июня показали контуры контрнаступления ВСУ и напомнили о Сирии

Журналист ВГТРК Андрей Медведев рассказал о попытке наступления ВСУ и объяснил, какую тактику намеревается использовать противник. Он сравнил ее с тактикой ИГИЛ (ИГ, Исламское государство – запрещенная в России террористическая