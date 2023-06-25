Украинской армии необходимо срочно прорвать оборону на любом из участков фронта. В противном случае ее контрнаступление уже через две недели провалится окончательно, заявил бывший командующих Сухопутными войсками польских ВС Вальдемар Скшипчак.

“На мой взгляд, если ВСУ немедленно не нанесут удар где-нибудь в районе Артемовска и не окружат там российских военных, то через две недели уже не о чем будет говорить”, – цитирует генерала портал “Царьград”.

Скшипчак уверен, что контрнаступление идет абсолютно не по тому плану, который для украинской армии разработали на Западе. Ситуация для Киева чрезвычайно тяжелая не только из-за недостаточного количества ресурсов, но и из-за грамотных действий ВС РФ в обороне.

Генерал предположил, что под тем же Артемовском ВСУ могут рассчитывать на окружение российских подразделений, однако они исчерпают все имеющиеся у них ресурсы и все равно в итоге будут вынуждены отступить