Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Атаки украинских войск на позиции ВС РФ, которые участились в последнее время, – не контрнаступление ВСУ. Это лишь отвлекающие манёвры, цель которых сбить с толку российское командование. Такое мнение выразил польский генерал Вальдемар Скшипчак в беседе с изданием Fronda – пишет портал Pravda.ru.

Тем не менее Скшипчак уверен, что полномасштабное контрнаступление ВСУ, которое Киев анонсировал неоднократно, обязательно состоится в ближайшее время. Генерал даже назвал дату его начала – 15 июня.

Скшипчак также отметил, что Украина обязана пойти в контрнаступление, если хочет, чтобы Запада продолжал оказывать ей военную помощь. Причём Киев должен продемонстрировать успехи до саммита НАТО в Вильнюсе, который намечен на середину июля. Если успехов не будет, то союзники Киева, по всей видимости, могут пересмотреть своё отношение к военной помощи и возможностям Украины на поле боя.

Вам может понравиться

СП: Зеленский сорвал контрнаступление ВС Украины подрывом дамбы Каховской ГЭС

Западные политики упорно молчат, несмотря на очевидность совершения киевским режимом жуткого террористического акта с подрывом плотины Каховской ГЭС. Однако независимые эксперты уже предупреждают о чудовищных социально-экологических и военных последствиях случившейся

Дрон ВСУ сбросил боеприпас на пожарную бригаду в Шебекино Белгородской области

Украинские боевики решили в очередной раз атаковать Шебекино. И сейчас они нанесли удар при помощи дрона по пожарной бригаде города. Об этом сообщил один из членов спасательной бригады. Пишут “РИА

Исхаков не расставался с Синицыной: звезды на итальянской Ривьере

В роскошном ресторане Garda, расположенном в историческом особняке на Петровке, 6 июня, во вторник, прошел светский ужин. Гости были в восторге от новости о дресс-коде в стиле итальянской Ривьеры, ведь