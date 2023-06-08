Атаки украинских войск на позиции ВС РФ, которые участились в последнее время, – не контрнаступление ВСУ. Это лишь отвлекающие манёвры, цель которых сбить с толку российское командование. Такое мнение выразил польский генерал Вальдемар Скшипчак в беседе с изданием Fronda – пишет портал Pravda.ru.

Тем не менее Скшипчак уверен, что полномасштабное контрнаступление ВСУ, которое Киев анонсировал неоднократно, обязательно состоится в ближайшее время. Генерал даже назвал дату его начала – 15 июня.

Скшипчак также отметил, что Украина обязана пойти в контрнаступление, если хочет, чтобы Запада продолжал оказывать ей военную помощь. Причём Киев должен продемонстрировать успехи до саммита НАТО в Вильнюсе, который намечен на середину июля. Если успехов не будет, то союзники Киева, по всей видимости, могут пересмотреть своё отношение к военной помощи и возможностям Украины на поле боя.