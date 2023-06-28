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Польская туристка по имени Агнешка, прилетевшая на отдых в Турцию, поделилась своим недовольством, что в турецком курорте Анталье очень распространено общение персонала на русском языке. Ее история об отдыхе в Турции была опубликована порталом Onet.

Агнешка рассказала, что практически весь персонал здоровался с ней на русском, даже не уточнив, откуда она прибыла. По словам женщины, она была готова к тому, что на курорте будет много туристов из России. Однако, она не ожидала, что отель не принимает на высоком уровне туристов из других стран. «К российским туристам относятся как к королям», – подчеркнула женщина.

Жительница Польши даже подчеркнула, что на каждом шагу на курорте она встречала российские флаги. Также она добавила, что такое отношение к россиянам, по ее мнению, связано с тем, что на прошедших выборах победил снова Реджеп Тайип Эрдоган.

Ранее жительница Польши по имени Малгожата пожаловалась на обилие российских туристов в Аланье, назвав курорт «маленькой Москвой».

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