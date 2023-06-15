Республиканец и бывший сенатор США Ричард Блэк заявил, что требовать от Украины продолжения боевых действий – это бесчеловечно. Также он назвал происходящее на фронте “бессмысленной кровавой баней”, передает РИА Новости.

Отставной полковник армии Соединенных Штатов пояснил, что с первых же дней контрнаступления украинские войска нарвались на стальную стену. Из-за этого Киев несет огромные потери – уже сейчас убито около 7 000 боевиков, а также уничтожено 520 единиц бронетехники, среди которых и 120 танков.

По мнению Блэка, дальнейшее контрнаступление ВСУ будет проходить примерно в таком же духе. Российские ВС имеют явное преимущество, они обороняются и теряют в десять раз меньше, чем украинские формирования. Поэтому лучшее решение – это усадить обе стороны за стол переговоров и перейти к мирному урегулированию конфликта.