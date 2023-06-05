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ВСУ наносят удары по Белгородской области и предпринимают попытки вторжения в регион, чтобы отвлечь внимание от основного направления контрнаступления. Еще одна их цель – вынудить командование РФ перебросить к границе дополнительные силы с территории Донбасса.

Военный эксперт Геннадий Алехин рассказал порталу Ura.ru, что на Донбасском южном направлении российская армия сосредоточила крупные силы, поэтому даже если Киеву удастся реализовать свой план по отвлечению внимания, его контрнаступление все равно сорвется. Вести полноценно боевые действия он не сможет, так как постоянно будет встречать ожесточенное сопротивление.

В Белгородской области добиться каких-то успехов у ВСУ тоже не получится, хотя они и не планируются. Боевые действия, которые развязывает противник – это всего лишь показательные выступления, призванные запугать местное население и найти уязвимые места в обороне российских рубежей.

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