Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем обращении к Западу призвал присылать в Киев еще больше вооружения, которого “мало не бывает”. Он заявил, что для Европы и США это отличная возможность обновить боевые системы.

Политолог Игорь Шишкин рассказал порталу “Свободная пресса”, что тут Подоляк прав – и Европа, и Соединенные Штаты могут отправлять на Украину подлежащее списанию оружие и поставлять в свои армии новейшие системы. Но возникает вопрос – а для чего вообще создавались техника и вооружение, которые сейчас идут в Киев.

«Все вооружение из года в год создавалось только с одной целью: для убийства русских, для войны с Россией. И сейчас эти страны используют свое вооружение по прямому назначению, причем без малейшего риска для самих себя, руками украинцев», – заявил эксперт.

Он также отметил, что Европа находится в выгодном положении, так как ей не нужно утилизировать откровенное старье. Достаточно отправить его на Украину. Тем более, что Подоляк сам “поет киевские старые песни о главном”, что “много оружия не бывает”.