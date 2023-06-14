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Запад практически исчерпал возможности по военной помощи Украине. Он может поставить Киеву истребители F-16, однако они вряд ли сумеют показать что-то более серьезное, чем российские МиГ-29, не говоря уже о других, более современных самолетах, рассказал в эфире радиостанции “Комсомольская правда” политолог Алексей Подберезкин.

Он также отметил, что и танки Т-90 ничем не уступают, а в некоторых аспектах и превосходят немецкие “Леопарды” и британские “Челленджеры”. Кроме того, у Киева регулярно возникает “снарядный голод” и ему приходится ждать новых поставок, объемы которых будут постепенно снижаться. Россия же наращивает производство собственных боеприпасов, что обеспечивает ее преимущество.

Эксперт также напомнил о встрече президента РФ Владимира Путина с военкорами, на которой обслуждались вопросы “санитарной зоны” в 500 километров от границы РФ, чтобы исключить обстрелы территории страны. Также глава государства заявил, что мобилизация сейчас не требуется, в зону СВО привлекаются контрактники и добровольцы, которых вполне достаточно.

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