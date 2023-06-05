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Глава оборонного ведомства Украины Алексей Резников заявил о невозможности использовать американские истребители F-16 в ходе контрнаступления вооруженных сил Украины этим летом. Однако военный политолог и доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев уверен, что украинский министр пытается ввести всех в заблуждение.

По мнению эксперта, заявление Резникова – полная ложь, поскольку киевский режим начнет применять американские самолеты на фронте, как только получит их от своих западных партнеров.

Перенджиев добавил, что лидеры коллективного Запада официально декларируют запрет на использование своего вооружения для осуществления атак вооруженных сил Украины на российскую территорию. Однако, в действительности, украинские боевики атакуют Шебекино натовским оружием.

По мнению военного эксперта Василия Дандыкина, украинская армия попытается использовать американские истребители для осуществления ракетных ударов по территории Крыма.

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