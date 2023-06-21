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Эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский прокомментировал недавнее высказывание официальных лиц Украины о возможном создании на территории страны военных предприятий по соглашению со странами Запада. По мнению эксперта, такое развитие событий в принципе невозможно. Об этом специалист рассказал изданию “Политика сегодня”.

По мнению Неменского, любое производство военной техники на территории Украины может стать законной целью для российских войск в рамках проведения специальной военной операции. Максимум, что в этой ситуации может предложить Киеву Запад, – создать на украинской территории цеха для ремонта подбитой техники. Производство полноценного вооружения в настоящее время на Украине фактически невозможно, так как скрыть его не удастся.

Ранее киевские власти заявляли, что в ближайшие месяцы намерены подписать соглашения с некоторыми иностранными оборонными предприятиями по организации производства на территории Украины. С какими именно компаниями из каких стран ведутся соответствующие переговоры, не уточнялось, но отмечалось, что речь шла о производстве беспилотных летательных аппаратов.

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