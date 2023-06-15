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Политический эксперт, аналитик Александр Асафов в беседе с журналистами назвал условие, при котором Республика Беларусь может вступить в украинский конфликт. По его словам, это может произойти только в том случае, если возникнет прямая угроза безопасности государства. К примеру, это может быть атака белорусской территории со стороны Украины или других западных соседей.

Астафов заявил, что, по его мнению, Белоруссия не станет участвовать в украинском конфликте без непосредственной угрозы собственной государственности. По его словам, на данный момент Белоруссия помогает России только как Союзное государство, предоставляя свои полигоны и разделяя цели ВС РФ.

Также эксперт подчеркнул, что атака на территорию Республики Беларусь маловероятна. Киевский режим вместе с Западом понимают всю серьезность данного шага, поэтому вряд ли решаться на него.

Ранее погранкомитет Республики Беларусь заявил о том, что в конце мая 2023 года над Гомельской областью был сбит украинский беспилотник.

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