Вероятнее всего, использование украинскими боевиками вооружения западного производства на территории Российской Федерации останется без острой реакции со стороны европейских и американских политиков. Такое мнение в беседе с журналистами выразил политолог Дмитрий Леви.

Западные политики могут организовать специальные комиссии, которые будут призваны провести расследование данных инцидентов, однако реальных последствий для киевского режима не будет, поскольку в большей степени данный шаг будет является всего лишь элементом стратегии европейских бюрократов, объяснил политолог.

Леви отметил, когда политики хотят отреагировать на происшествие и продемонстрировать видимость работы, они создают комитет. Впоследствии комитет создаст специальную комиссию для расследования происшествия, а уже члены комиссии сформируют подкомиссию. Таким образом, реальный ответ на вопрос можно получить через пару лет. Реальная причина создание подобной комиссии заключается в перестраховке со стороны западных политиков, резюмировал политолог.