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Переговоры между Москвой и Киевом так или иначе состоятся. Украину к этому со временем принудит Запад. Сейчас США смотрят как развивается контрнаступление ВСУ, и за фактической ликвидацией украинской армии в Вашингтоне будут наблюдать ещё некоторое время. Такое мнение высказал политолог Яков Кедми – передаёт издание “Экономика сегодня”.

Специалист объяснил, что в условиях когда контрнаступление ВСУ проваливается, США нужен хоть какой-то тактический успех Украины, чтобы усилить её позиции на будущих переговорах. С другой стороны, западные союзники Киева заставят украинские власти пойти на переговоры, если ситуация для ВСУ будет складываться крайне плохо, и преимущество на поле боя получит российская сторона. Тогда США также перейдут к переговорной стратегии, чтобы не дать Москве извлечь из такого положения больше выгод.

Кедми добавил, что в обоих случаях мнение президента Украины Владимира Зеленского не будет иметь какого-то значения, поскольку для США он сейчас не играет никакой роли.

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