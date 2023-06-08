Действующие западные политики поставили свою репутацию на то, что Украина сможет остановить продвижение российской армии и успешно провести контрнаступательную операцию. Если она провалится, то это станет ударом не только для Киева, но и для многих его союзников. Такое мнение изданию Newsweek высказал профессор политологии Уильям Рено – сообщает РИА “Новости”.

По словам Рено, контрнаступление ВСУ должно показать, насколько эффективным было вложение средств Запада в оборону Украины. В случае, если “контрнаступ” окажется неудачным, это даст преимущества на различных выборах тем политическим силам в Европе и США, кто строит свою кампанию на критике помощи Киеву. Вероятно, что после провального контрнаступления объёмы военной помощи или сократятся, или она прекратится вовсе, считает политолог.

Если это произойдёт, то Киеву придётся столкнуться в “болезненной реальностью” и пойти на переговоры с Москвой, полагает Рено. В Кремле неоднократно заявляли, что готовы к мирным переговорам, однако от них отказывается Украина, которую на продолжение боевых действий настраивают западные страны.