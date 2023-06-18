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Политолог Станислав Бышок в интервью порталу Lenta.ru прокомментировал публикацию в издании The Daily Telegraph о главе ГУР Украины Кирилле Буданове. Британские журналисты заявили, что не нашли подтверждения того, что руководитель военной разведки жив.

По мнению политолога, состояние Буданова не имеет особого значения, так как он не оказывает влияния на специальную военную операцию. Вооруженные конфликты начинаются и завершаются представителям гражданской власти, то есть президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Министры обороны или руководители каких-то структурных подразделений военных ведомств ничего в этом случае не решают.

Также эксперт отметил, что в России и на Украине довольно крупные армии. Поэтому в случае ранения или гибели одного высокопоставленного генерала на его место придет другой.

“Поэтому эти игры относительно того, жив человек или нет, никак не влияют на принципиальный вопрос сегодняшнего дня”, – пояснил Бышок.

Напомним, что по имеющимся данным, которые Украине не удалось опровергнуть, Буданов находится в Берлине, где проходит лечение после тяжелого ранения.

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