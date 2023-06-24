Приведение польской армии в состояние повышенной боевой готовности, осуществляемое по приказу президента страны Анджея Дуды – это ответ на провальные попытки контрнаступления Украины. Запад истерит, видя, что ВС РФ успешно отражают все удары противника, считает политолог и эксперт по Польше Юрий Бондаренко.

“Они прекрасно осознают, что Россия одерживает победу на украинском фронте, но боятся, что он рухнет и что их надежды на разгром России улетучатся. Поэтому они делают различны безответственные заявления. То готовят некий “Полк Калиновского” к вторжению в Белоруссию, то выстраивают какие-то заграждения на границе с Калининградской областью и так далее. Новый приказ армии от Дуды укладывается в такую практику”, – рассказал аналитик изданию “Аргументы и Факты”.

Также эксперт выразил уверенность, что сейчас на территории Украины нет представителей регулярных войск Польши. В зоне СВО находятся только наемники или даже украинцы, хорошо знающие польский язык, которые непонятно зачем создают впечатление большого количества поляков на линии соприкосновения.