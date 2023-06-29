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Белый дом вышел на прямую связь с Кремлем, чтобы убедить российское руководство в непричастности Соединенных Штатов Америки к попытке Евгения Пригожина организовать военный мятеж в Российской Федерации. Об этом в своем материале сообщает издание Politico.

Автор материала отмечает, что администрация американского президента пристально наблюдала за неудавшейся попыткой военного мятежа в России, а после его завершения в срочном порядке связалась со своими коллегами из Кремля.

Американские чиновники заверили российскую сторону, что расценивают произошедшее, как внутреннее дело России. Белый дом заверил Москву, что США не имеет отношения к организации мятежа. Также правительство США не будет вносить никаких изменений в режим работы своих вооруженных сил и войск стран НАТО.

По словам президента Eurasia Group Яна Бреммера, срочный разговор по обратному каналу связи между Москвой и Вашингтоном очень полезный для США, поскольку таким образом Белый дом смог донести свою позицию Кремлю, которая заключается в предоставлении помощи Украине, а не смене политического режима в России.

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