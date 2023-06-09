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От успеха контрнаступления Украины зависит репутация президента США Джо Байдена. В случае, если наступление провалится, это негативно отразится на имидже американского лидера, имя которого связывают с военной помощью Киеву. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на представителей администрации США – передаёт ТАСС.

Собеседники издания уточнили, что в Белом доме “с тревогой наблюдают за контрнаступлением ВСУ”, хотя пока до конца непонятно являются ли таковым последние попытки наступления украинской армии на позиции российских сил.

Представители американского истеблишмента предполагают, что военная помощь Киеву со стороны США может серьёзно сократиться в случае, если Украина не продемонстрирует успехи на поле боя. Помимо этого свои политические позиции укрепят те представители американской власти, кто ратует за решение конфликта между Киевом и Москвой мирным путём. Президента Джо Байдена среди этих людей нет.

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