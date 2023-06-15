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Американская подготовка перспективных пилотов, вероятно, не так эффективна, как это принято считать в США. Издание Politico сообщает, что отучившийся в Соединённых Штатах украинский пилот погиб в одном из первых воздушных боёв – передаёт “Лента.ру”.

Американское СМИ уточняет, что речь идёт о пилоте ВВС Украины с позывным “Номад”. Он управлял истребителем Миг-29. В марте этого года он успешно завершил курс подготовки перспективных пилотов в США, а уже в начале июня в официальном твиттер-аккаунте ВВС Украины появилось сообщение о его гибели. Причём указывалось, что “Номад” погиб в бою.

Politico отмечает, что программу подготовки перспективных пилотов создали в США около 30 лет назад. По ней в Соединённые Штаты направляются офицеры от стран-союзниц, чтобы те обучались различным навыкам у своих американских коллег.

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