В Москве сейчас можно увидеть настоящих и уверенных в себе людей, которые совершенно не замечают мелкую столичную суету. Именно они принимают и сдерживают удары противника, так как давно обещанное контрнаступление ВСУ все-таки началось.

Обозреватель “МК” Дмитрий Попов напомнил, что Киев долго тянул с контрнаступлением, но западные кураторы все же потребовали переходить в атаку. У них совсем скоро начнутся избирательные кампании и нужно хоть что-то показывать своему электорату. Максимум – это “победы Украины”, а необходимый минимум – заморозка конфликта или переход к его урегулированию дипломатическим путем.

“Те жестокие бои, что сейчас идут на линии соприкосновения, это все еще разведка боем. Конечно, радуют кадры сожженных «Бредли» и «Леопардов», видео с весьма и весьма эффективным применением наших дронов-камикадзе. Но ответственные военные эксперты говорят: по-настоящему ВСУ устроят накат только через неделю-две”, – поясняет Попов.

Он отмечает, что и военная помощь Запада для Украины зависит от исхода контрнаступления и успехов на отдельных его этапах. Но думать нужно не об этом. России в любом случае придется играть вдолгую. И люди из реальности, которые встречаются в столице, хорошо это понимают. Вслед за ними изменяется и вся страна – молодежь все больше предпочитает стиль “милитари”, а в школы, как в далекие времена, возвращаются начальная военная подготовка и черчение.