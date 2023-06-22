Страны Запада продолжают изучать возможности, каким образом готовить украинских лётчиков к пилотированию самолётов F-16. В числе вариантов рассматривается и обучение на территории Румынии. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на собственные источники в Пентагоне – передаёт ТАСС.

По данным, которые приводит зарубежное СМИ, уже идёт работа над составлением контракта, по которому украинских лётчиков будет готовить одна из крупных американских компаний. Вероятно, обучением займётся Lockheed Martin. Корпорация как раз производит самолёты F-16. Впрочем, когда может начаться обучение и как долго оно продлится, пока информации нет.

Между тем вопрос с поставками на Украину истребителей-бомбардировщиков F-16 так до конца и не решён. Ранее политики и военные в странах Запада заявляли об обсуждении таких поставок, но конкретных решений по ним и сроков пока не озвучивали. Ранее военные эксперты отмечали: для того, чтобы F-16 раскрывал весь свой боевой потенциал, им должен управлять профессиональный пилот, подготовка которого длилась на протяжении многих месяцев.