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Во время концерта американской певицы Пинк (настоящее имя – Алиша Бет Мур) одна из поклонниц совершила очень необычный поступок. Как сообщает издание Mirror, женщина бросила к ногам исполнительницы пакет с прахом своей матери прямо во время концерта.

Артистка перестала петь и взяла в руки пакет. В замешательстве она задала вопрос в зрительский зал. Но когда она узнала, что является его содержимым, то была обескуражена. «Подождите, это ваша мама?», – спросила певица. Пинк сказала в микрофон, что не знает, как на это реагировать. Чуть позже певица отнесла данный пакет на край сцены и продолжила свое выступление.

Видео с данным инцидентом было опубликовано в Сети. Под ним собралось множество комментариев. Некоторые похвалили певицу за сдержанное проявление эмоций в данной ситуации. Другие же написали, что не понимают, зачем посетительница концерта совершила такой поступок, чего она хотела этим добиться.

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