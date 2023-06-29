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Популярный российский исполнитель Стас Михайлов проводит свой летний отпуск в кругу семьи. Певец решил полететь на отдых в Объединенные Арабские Эмираты. Вместе со своей женой и детьми Стас выбрал популярный курорт в Дубае. Недавно артист поделился своими фотографиями из ОАЭ в социальных сетях.

Однако подписчики Стаса подвергли критике его снимки. По мнению некоторых комментаторов, певец выбрал неудачный наряд. Пользователи в шутку начали обвинять Михайлова в «краже одежды у дочери». Некоторые написали, что на шопинг артист ходил под руководством своих детей.

На опубликованных фотографиях артист одет в очень необычный для себя стиль. Вместо привычной классики, певец надел рубашку с яркими крупными цветами. А на втором фото он предстал в кофте с принтом плюшевого мишки.

Но многим фанатам все же понравился внешний вид Стаса. Они отметили, что певец в последнее время помолодел и похудел. По словам исполнителя, ему удалось сбросить вес за счет интервального голодания.

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