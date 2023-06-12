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Населенный пункт Макаровка, который ранее заняли боевики ВСУ, вновь вернулся под контроль ВС РФ. Сейчас подразделения 127-й бригады завершают зачистку села от противника.

Украинские вооруженные формирования активизировались вечером 11 июня. Они атаковали населенные пункты Нескучное и Благодатное, где сумели добиться успеха, а также заняли окраины Урожайного и Макаровки. Однако их торжество было недолгим.

Российские ВС нанесли контрудар по противнику и в буквальном смысле смели его со своего пути, вернув Макаровку под свой контроль. Не исключено, что в ближайшее время они полностью восстановят целостность линии обороны и отбросят ВСУ на ранее занимаемые позиции.

По ВСУ активно работают армейская авиация, а также ствольная и реактивная артиллерия, которые громят бронетехнику и живую силу противника.

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