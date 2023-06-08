Украинские войска сильно переоценили свои силы и возможности. Контрнаступление, начавшееся одновременно на Запорожском и Артемовском направлениях, привело к колоссальным потерям, которые уже подтверждаются западными аналитиками. Но командование ВСУ, потеряв треть имеющихся сил, продолжает гнать подчиненных в атаку.

Одно из подразделений, отлично видящих, что происходит на поле боя, отказалось выступать по приказу командования. Боевики оказались деморализованы из-за огромных потерь и страшной картины в зоне проведения операции.

“Говорят, картина жуткая, у противника много тяжелораненых просто валяются на поле боя. Я уверен, враг перегруппируется и погонит на убой ещё несколько волн”, – рассказал военный корреспондент Андрей Руденко.

Подразделение, отказавшееся превращаться в пушечное мясо, уже подвергнуто санкциям со стороны командования. Напомним, что в действующем законодательстве Украины ужесточены наказания за неповиновение приказам и дезертирство. Но даже это не может вынудить боевиков идти на верную смерть.