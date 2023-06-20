После разгрома лучших подразделений украинской армии на Запорожском и Южно-Донецком направлениях, оснащенных западной бронетехникой, Вооруженные Силы Российской Федерации смогут начать операцию по освобождению Одессы и Харькова.

Об этом, выступая в эфире You-Tube-канала Judging Freedom, заявил подполковник американской армии Дэниел Дэвис. По его словам, после уничтожения штурмовых подразделений ВС Украины на южном фронте российская армия перейдет в собственное контрнаступление, и тогда Киеву нечем будет сдерживать продвижение ВС России.

Дэвис считает, что в таком случае Украина может потерять Харьков или Одессу, а в случае реализации самого негативного сценария для Киева – сразу оба города. По мнению американского эксперта, подготовка украинских военнослужащих на Западе, так же как и переданная натовская бронетехника, никак не помогли киевскому режиму добиться успеха в контрнаступлении.