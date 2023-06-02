Диверсионно-разведывательные группы не просто нападали на населенный пункт Шебекино в Белгородской области, они планировали захватить территории, рассказал подполковник Александр Никитин, который командует мотострелковым батальоном.

Он сообщил, что противник провел артподготовку с применением РСЗО “Град”, после чего к пропускному пункту пошла боевая техника. Подразделение Никитина подняло беспилотники, обнаружили движение вдоль Северского Донца и открыли огонь по вражеской ДРГ. Эта атака была отражена.

Позже ВСУ предприняли еще одно наступление, в котором участвовали танковая и мотопехотная роты, а также около 40 диверсантов. Противотанковые комплексы и артиллерия отбили и эту атаку, не понеся потерь.

Никитин уверен, что ВСУ планировали именно захватывать город Шебекино, это не была обычная диверсионная вылазка.