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Диверсионно-разведывательные группы не просто нападали на населенный пункт Шебекино в Белгородской области, они планировали захватить территории, рассказал подполковник Александр Никитин, который командует мотострелковым батальоном.

Он сообщил, что противник провел артподготовку с применением РСЗО “Град”, после чего к пропускному пункту пошла боевая техника. Подразделение Никитина подняло беспилотники, обнаружили движение вдоль Северского Донца и открыли огонь по вражеской ДРГ. Эта атака была отражена.

Позже ВСУ предприняли еще одно наступление, в котором участвовали танковая и мотопехотная роты, а также около 40 диверсантов. Противотанковые комплексы и артиллерия отбили и эту атаку, не понеся потерь.

Никитин уверен, что ВСУ планировали именно захватывать город Шебекино, это не была обычная диверсионная вылазка.

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