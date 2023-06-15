По словам советника главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаила Подоляки, украинская армия еще не начинала полномасштабное контрнаступление. Об этом он заявил в эфире всеукраинского телевизионного марафона.

Подоляк отметил, что в настоящий момент украинские подразделения «тестируют» линию обороны, выстроенную Вооруженными Силами Российской Федерации. При этом украинская армия преследует сразу несколько целей. Во-первых, ВС Украины хотят уничтожить как можно больше военной техники российской армии. Во-вторых, Киев желает ликвидировать как можно больше личного состава ВС России.

Также Подоляк отметил, что на некоторых участках украинской армии удалось продвинуться. Однако решение о вводе основных сил для прорыва линии обороны будет принято после того, как будет определено самое слабое место обороны Вооруженных Сил Российской Федерации на фронте.

Напомним, что украинские боевики начали активно штурмовать позиции российских сил на Запорожском и Южно-Донецком направлениях еще 4 июня. Однако значительного успеха ВС Украины добиться так и не удалось.