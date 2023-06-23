Пока Украина упрашивала Запад предоставить ей танки и другое вооружение, Россия успела укрепить оборону. Именно поэтому виноватыми в провале контрнаступления являются западные страны, на длительное время затянувшие поставки оружия, заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.

Медленные поставки позволили России выстроить мощную оборону в несколько непроходимых линий, подготовить стратегию отражения атак ВСУ. Поэтому контрнаступление развивается невероятно медленно и вряд ли это как-то изменится в будущем.

Подоляк заявил также, что от контратакующих действий ждать “экшена” не нужно, как и “запасаться попкорном”. Операция не будет быстрой и результативной. В настоящий момент ВСУ вообще проводят лишь “формовочные действия”, которые позволяют подготовиться к более серьезным боям.