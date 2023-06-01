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Преступный киевский режим продолжает вести свою террористическую деятельность и всеми возможными способами старается осуществить атаки инфраструктуру мирных жителей российских регионов. По сообщению Телеграм-канала Shot, украинский беспилотный летательный аппарат, упавший под Калугой, образовал глубокую воронку 3 на 4 метра. Как утверждали очевидцы, БПЛА представлял собой дрон самолетного типа. Изначально он взорвался в небе, после чего случился повторный взрыв в момент его падения.

Авторы поста сообщают, что обломки беспилотника были разбросаны в радиусе 100 метров от его места падения. В ТГ отмечают, что вражеский беспилотник был сбит системой противовоздушной обороны.

Отмечается, что правительство Калужской области сообщило о взрыве неопознанного объекта неподалеку поселка Товарково. Никто из мирных граждан не пострадал. По словам губернатора области Владислава Шапши, после детонации объекта произошло возгорание травы. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

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