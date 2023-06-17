Популярная российская актриса Александра Захарова не смогла построить личную жизнь и обрести женское счастье. И сегодня в свой 61-й день рождения артистка до сих пор одинока.

Почему красивая и эффектная женщина долгие годы остается одна? Еще во время учебы в институте актерского искусства у Александры не было время для романтических отношений. Все свое время будущая актриса посвящала учебе. И когда однокурсницы во всю крутили романы, Александра старалась всю себя отдавать будущему ремеслу.

У нее были влюбленности и кратковременные отношения, которые в итоге ни к чему не приводили. В юности Александра была влюблена в коллегу Игоря Шавлака. Не получили никаких перспектив отношения и с Эдуардом Томаном. Позднее актриса закрутила роман с режиссером Сергеем Ашкенази, но отношения распались, так как режиссер был в браке и не собирался уходить из семьи.

За всю свою жизнь Александра Захарова была в браке только один раз. В 30 лет она вышла замуж за актера Владимира Стеклова. И хотя семейная жизнь продлилась целых девять лет, наследника актриса так и не родила. Как позднее рассказывал Стеклов, отсутствие ребенка как раз и стало причиной их развода.