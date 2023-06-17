В районе Орехова на Запорожском фронте ВСУ бросили в наступление боевую машину пехоты M2A2 Bradley производства США. Это оказалось ошибкой, так как БМП была в мгновение ока уничтожена российскими артиллеристами.

Та же судьба ожидала и немецкий танк Leopard 2. На видеозаписи, появившейся в Сети, видно, что обе машины выведены из строя и вряд ли подлежат восстановлению.

Удары по технике противника наносились 152-миллиметровыми снарядами “Краснополь”. Это управляемые боезаряды, которые можно наводить на цели уже в полете. Корректировал огонь разведывательный беспилотный аппарат, который и обнаружил движущуюся на российские позиции вражескую технику.

Напомним, что эксперты считают Запорожское направление приоритетным для ВСУ, так как оно дает возможность в случае успешного контрнаступления выйти к Крымскому полуострову.