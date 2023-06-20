На запорожском направлении у командиров ВСУ возникла проблема: после недавних поражений в ходе контрнаступления солдаты не желают идти в атаку. Об этом РИА “Новости” рассказал один из пленных украинских военных.

По словам пленного, командирам приходится буквально набирать из разных военных частей людей, которые будут готовы участвовать в наступательных операциях. Причём порой дело доходит до того, что сами бойцы не знают позывных своих сослуживцев. Как итог, подразделение для наступления не готово, никто не понимает, как действовать.

Помимо этого, пленный боец ВСУ рассказал, что многие из солдат украинской армии не получили должной военной подготовки, но при этом их отправляют в атаку.

Попытки контрнаступления на запорожском направлении ВСУ предпринимают с начала июня. Однако ничего кроме больших потерь оно украинской армии не приносит – прорвать российскую оборону ВСУ не могут.